Luego del anuncio, piden información sobre la Tarjeta Alimentar: qué se sabe del aumento

La suba fue anunciada esta semana por el Municipio. Foto de archivo, ilustrativa Tarjeta Alimentar.

Tras seis años sin actualizaciones, el Municipio elevó de 876 a 28 mil pesos el monto de la Tarjeta Alimentaria local. Aunque la medida fue celebrada por organizaciones sociales, advirtieron que hoy no existe información clara sobre cuántas familias la perciben y anunciaron que solicitarán informes para conocer el alcance real del beneficio.

En ese marco, Rodrigo Hernández (coordinador de Libres del Sur), sostuvo que el aumento “parece una respuesta a un reclamo histórico”, pero remarcó que el programa quedó tan deteriorado que ya no se sabe cuántos beneficiarios siguen vigentes. “Necesitamos que el Municipio informe cuántas familias la reciben hoy y quiénes van a sentir el impacto del aumento”, afirmó en Extra (102.1).

Un universo incierto: ¿2.000 o 10.000 tarjetas?

En los últimos años, distintos sectores mencionaron cifras dispares sobre la cantidad de tarjetas activas en General Pueyrredon: desde 2.000 hasta 10.000. El referente barrial explicó que la caída del valor (congelado desde 2019) provocó que “muchas familias la dejaran porque costaba más caro viajar para renovarla o presentar una fotocopia que lo que aportaba por mes”.

También continúan llegando inquietudes por el congelamiento del programa Volver al Trabajo (ex Potenciar).

“Con 876 pesos no se podía comprar ni un alfajor. El programa perdió sentido y también se dio de baja gente por cruces con otros planes, como Potenciar Trabajo, Volver al Trabajo o la Tarjeta Alimentar nacional”, agregó.

Piden reabrir la inscripción

Además del pedido de informes, las organizaciones reclamarán que se reevalúen los criterios de acceso: “Si ahora el monto vuelve a tener un impacto real, también tiene que haber reapertura para nuevas familias que lo necesiten”, sostuvo Hernández.

El dirigente marcó otra contradicción: “El aumento va a contramano del discurso del gobierno municipal y nacional sobre gasto público y asistencia. Pero es saludable que se revierta esa lógica, porque esta política es imprescindible para los sectores más golpeados”.

Otros reclamos vigentes en los barrios

Hernández también señaló que continúan llegando inquietudes por el congelamiento del programa Volver al Trabajo (ex Potenciar). “Muchas familias siguen percibiendo menos de 80 mil pesos mensuales. En su momento se acercaba al valor de una canasta básica; hoy está en el 25%”, describió.

Para las organizaciones sociales, las definiciones que tome el municipio respecto del alcance de la Tarjeta Alimentaria serán clave para evaluar si la actualización de esta semana se transforma en un verdadero alivio para los sectores vulnerables o queda como una medida desarticulada de la situación real.