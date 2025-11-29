Investigan si los asesinos del puestero de Otamendi cometieron una seguidilla de robos en la zona

Horas después de la detención de uno de los acusados de matar al puestero Alberto Costa (75) en un campo de Otamendi y tras confirmar su relación con otras dos personas en un millonario robo a una panadería en Miramar se realizaron tres allanamientos que permitieran vincularlos con varios robos cometidos en la zona.

Elementos secuestrados.

Fue personal de la Sub DDI de Miramar que llevó adelante las medidas avaladas por la Justicia de Garantías en una causa por un robo registrado en la zona rural hace varios meses. Uno de los lugares allanados fue una celda de la Unidad Penal N°44 de Batán donde un interno tenía en su poder prendas de vestir de la víctima de ese hecho.

“Ese sujeto está detenido en una causa por robo agravado y ahora le formaron una nueva por encubrimiento, también a cargo del fiscal Ramiro Anchou”, señalaron fuentes oficiales.

Uno de los allanamientos.

En los otros operativos secuestraron dos pares de zapatillas empleadas en el mismo hecho, algo más de 700 mil pesos, cinco celulares, una gorra de la Policía de la provincia de Buenos Aires, dos cuchillos y tres equipos de comunicación. También identificaron a un hombre de 45 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo que fue trasladado a la Unidad Penal N°15 de Batán.

Más allá de estar en plena etapa de investigación, conforme a las constancias recolectadas, modus operandi, multiplicidad de autores y violencia empleada en los hechos, se estima que los detenidos en los últimos días tendrían relación con otros ocho hechos perpetrados en Miramar, Mar del Sud y Otamendi.

La caía de “Beby Moyano

Apartir del hallazgo del cuerpo sin vida de Alberto Costa en el campo Santa Celina en la zona del camino Iraizoz San Vicente, comenzó una detallada investigación que confirmó un enfrentamiento a tiros en el lugar entre la víctima y el o los agresores. El secuestro de varias vainas calibre .380 y el faltante de dos armas de la víctima, daban cuenta de esa situación.

Hace cinco días, en el marco de otra investigación, detuvieron en Miramar a dos de los tres acusados de golpear a un panadero durante un robo el pasado viernes y sustraer diez millones de pesos. El tercer sujeto, que logró evitar la aprehensión durante los allanamientos, era Sergio Luna, conocido como “Beby Moyano”.

"Beby Moyano"

La tarea de personal de la DDI permitió ubicar a “Beby Moyano” en la casa de una hermana en calle 112 entre 17 y 15 de Miramar: cuando el personal llegó, se entregó sin ofrecer resistencia y confirmaron que poseía en su rostro heridas compatibles con una "perdigonada", coincidentes con la dinámica del homicidio del puestero.

“Costa, previo a que terminaran con su vida, logro defenderse de sus agresores abriendo fuego con su escopeta -que fue robada- desde el interior de la casa a través de una ventana y postigos. Eso es coincidente en cuanto a la mecánica, altura y calibre con las heridas recibidas por Luna, además de una visible renguera registrada en el robo a la panadería”, informaron autoridades policiales.

Luna estaba internado en el Hospital Casanno de Miramar, pero fue trasladado con custodia al Hospital Rossi de la ciudad de La Plata para su atención. Antes del traslado y con la detención confirmada, se practicó una extracción sanguínea compulsiva para la realización de pericias.