Desesperada búsqueda de una argentina desaparecida en Estados Unidos

La desaparición de una joven argentina de 21 años en Estados Unidos generó una fuerte conmoción en la ciudad de Los Ángeles. Desde hace una semana Narela Barreto, nacida en Banfield, no volvió a su casa ni se comunicó con su familia.

La joven fue vista por última vez el 21 de enero y desde entonces sus amigos, familiares y allegados comenzaron una búsqueda desesperada.

A través de las redes sociales, comenzaron a difundir la imagen de Narela y a contar la situación que están viviendo, para que la comunidad pueda colaborar con datos o información que logre ayudar a encontrarla.

Según trascendió, la familia aún no recibió respuestas claras de la policía local, por lo cual decidieron recurrir a la Embajada Argentina y a diferentes organismos que puedan brindar recursos para dar con el paradero de la joven.

Narela vive desde en Estados Unidos desde hace dos años, en un departamento alquilado en el centro de Los Ángeles. Vive sola y trabaja en la ciudad, con documentación en regla.

La familia también pudo confirmar que no se encuentra detenida por ninguna autoridad migratoria. La búsqueda sigue activa, ya que hasta el momento no hubo novedades sobre el paradero de Narela.