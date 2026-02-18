Encontraron a la joven con tratamiento psiquiátrico que estaba desaparecida en Mar del Plata

Personas allegadas a la familia de la adolescente que era intensamente buscada en Mar del Plata confirmaron que en la tarde de este miércoles fue encontrada sana y salva y ya se encuentra en su hogar.

De acuerdo a la información proporcionada por su madre, había salido en la madrugada con el celular apagado y no regresó a casa. No era la primera vez que desaparecía e inmediatamente radicaron la denuncia en la Comisaría Tercera para hallarla.

Además, la preocupación giró en torno a que había salido "sin criterio de internación del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa)" y horas más tarde desapareció, según el mensaje difundido que remarcaba que necesitaba tomar su medicación.

A pesar de la intensa búsqueda, fuentes consultadas por 0223 indicaron que la chica regresó a su vivienda por sus propios medios y está nuevamente al resguardo de su familia.