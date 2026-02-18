SUPLEMENTOS
Encontraron a la joven con tratamiento psiquiátrico que estaba desaparecida en Mar del Plata

La joven había salido de su hogar en la madrugada de este miércoles con el celular apagado.

Informaron que regresó a su casa por sus propios medios.

18 de Febrero de 2026 20:12

Por Redacción 0223

Personas allegadas a la familia de la adolescente que era intensamente buscada en Mar del Plata confirmaron que en la tarde de este miércoles fue encontrada sana y salva y ya se encuentra en su hogar.

De acuerdo a la información proporcionada por su madre, había salido en la madrugada con el celular apagado y no regresó a casa. No era la primera vez que desaparecía e inmediatamente radicaron la denuncia en la Comisaría Tercera para hallarla.

Además, la preocupación giró en torno a que había salido "sin criterio de internación del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa)" y horas más tarde desapareció, según el mensaje difundido que remarcaba que necesitaba tomar su medicación.

A pesar de la intensa búsqueda, fuentes consultadas por 0223 indicaron que la chica regresó a su vivienda por sus propios medios y está nuevamente al resguardo de su familia.

