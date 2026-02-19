Fue a cobrar una importante suma de dinero y está desaparecido hace más de una semana

No tiene celular y había ido a cobrar un dinero de un juicio laboral.

Buscan desesperadamente a Juan Carlos Franco Echavarría, un hombre de 43 años que el 10 de febrero salió de la vivienda de su madre para cobrar una importante suma de dinero y desde entonces no lo vieron más.

De acuerdo a la denuncia a la que accedió 0223, el sujeto es de origen dominicano, reside en Necochea y hace nueve días abandonó la casa de su familia junto a su pareja, inicialmente para retirar un significativo monto producto de un juicio laboral.

Imagen actualizada de Echavarría, de diciembre pasado.

Sin embargo, Echavarría no cuenta con celular y se retiró únicamente con su documento de identidad y la tarjeta del Banco Provincia, y desde esa fecha que se desconoce su paradero.

Según la descripción aportada, es delgado, mide 1,76 metros, de tez morena, no tiene barba ni cabello, y tampoco cuenta con tatuajes o suele utilizar accesorios.

Al momento de retirarse de la propiedad de su madre, ubicada en Calle 53 al 700, vestía una campera gris, un pantalón negro y un par de zapatillas deportivas blancas y negras, y llevaba consigo una mochila negra. En caso de contar con información, se puede comunicar al 2262419121 o al 911.