Crimen en Necochea: se conocieron los escalofriantes chats previos a la pelea.

Después de la pelea callejera en Necochea que derivó con el crimen de Bautista Coronel, el adolescente de 17 años que murió apuñalado, se conocieron conversaciones de WhatsApp previas donde el agresor lo amenazaba y le advertía que iba a terminar "todo cortado".

El intercambio se produjo el jueves pasado en un chat grupal denominado "Todo Neco", según reveló la señal de noticias C5N. Allí, Bautista envió varios mensajes de voz a los que respondió un número no identificado, presuntamente el del asesino.

"Donde te agarre a tiros vamos a ver quién corre", le advirtió el sospechoso. "Caé ya, a ver, ya. Dale, mové", lo apuró Bautista, y el detenido contestó: "Te vas a ir todo cortado, pedazo de gato. Ya te avisé. El que avisa no traiciona". La discusión tuvo lugar dos días antes del crimen.

Estas capturas coinciden con la declaración testimonial que el detenido brindó ante la fiscal Verónica Posse, en la que reconoció que existía un conflicto previo con la víctima. La funcionaria señaló que se peritarán los celulares secuestrados para comprobar si hay más evidencia en este sentido.

"El imputado prestó declaración. No dio un detalle de los hechos, pero sí da referencias sobre circunstancias posteriores, y relató cuestiones de un conflicto preexistente con la víctima", explicó este lunes a TN. También adelantó que buscará determinar si "hubo comunicaciones previas entre los jóvenes o en los grupos de WhatsApp".

"Estamos ante el delito de homicidio; podría ser otra la calificación si pudiéramos determinar la participación y los distintos grados de otras personas, de acuerdo a las declaraciones testimoniales que podamos recibir antes del miércoles", añadió. El detenido permanecerá en la cárcel de Batán hasta la audiencia de imputación de cargos.