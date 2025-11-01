Lo apuñalaron en la ingle y murió: una pelea callejera fatal entre adolescentes terminó del peor modo

Tristeza y dolor en la ciudad de Necochea este sábado a partir de la violencia vivida entre un grupo de adolescentes que derivó en la muerte de un joven de 15 años y en la detención de otro de 17. A partir de una pelea callejera acontecida en la zona de la costanera, en cercanías del casino, un ataque con arma blanca terminó por convertirse en una agresión letal.

El trágico suceso tuvo lugar en el sector del playón de estacionamiento del predio provincial, donde desde hace muchos años suelen reunirse decenas de personas cada noche.

En el histórico sitio de encuentro se desató una pelea entre un grupo de jóvenes y, en el medio de los ataques de unos con otros, un adolescente de 17 años le propinó al de 15 un puntazo provocándole una herida grave en la zona inguinal.

La pelea fatal ocurrió en cercanías del predio del casino de Necochea.

Traslado de urgencia e intervención de emergencia en el hospital Ferreyra

Alertadas las fuerzas de seguridad tras un llamado al 911, se hizo presente en el lugar personal médico del SAME, que trasladó de urgencia al herido al hospital municipal Emilio Ferreyra.

Desde esas horas de la madrugada cuando ocurrió la pelea, y tras una intervención quirúrgica de emergencia, el joven quedó internado en estado crítico.

Lamentablemente, al no lograr resistir las secuelas de la herida, el adolescente de 15 años murió horas después en el nosocomio comunal.

El joven fue trasladado de urgencia al hospital municipal Emilio Ferreyra y llegó a recibir atención médica.

Detención de un menor y posibles más involucrados

En paralelo el supuesto agresor quedó aprehendido y fue derivado al centro de contención de menores situado en Batán, quedando a disposición de la justicia.

En el caso intervino la UFI N°5 del departamento judicial de Necochea en una causa caratulada como “homicidio calificado por el uso de arma blanca”. La investigación se ampliará ya que las autoridades no descartan la participación de más personas en el ataque fatal.

Además, según detallaron medios de comunicación locales, la policía halló un cuchillo y un punzón en la arena, junto a un murallón cercano al lugar del crimen.