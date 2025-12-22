Maltratos en el geriátrico: ampliaron declaraciones y aguardan nuevos informes médicos

La causa por la denuncia de maltratos que un hombre de 89 años sufrió en un geriátrico en la zona sur de Mar del Plata incorporó en las últimas horas la ampliación de testimonios de familiares del hombre y nuevas constancias médicas. El lugar fue clausurado el jueves pasado por Inspección General a partir de una serie de irregularidades detectadas.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, en la Oficina de Composición Temprana de Conflictos Sociales se presentó la nieta del hombre junto a un abogado particular y dio a conocer más detalles de la agresión sufrida a comienzos de mes. “Esta semana podrían declarar otros testigos mientras se aguarda el informe de Cuerpo Médico para agregar al expediente”, señalaron.

Esa denuncia inicial es la única que está en trámite por el momento en la Oficina a cargo de la ayudante fiscal Carolina Castañeda. La funcionaria se hizo presente el jueves pasado en el establecimiento ubicado en General Pacheco al 2100 y convocó a Inspección General para que realizara los controles de rigor que luego derivaron en la clausura del geriátrico.

Las fuentes consultadas por este medio adelantaron que todo el relevamiento que se hizo se va a remitir a la Oficina. “Puede haber información que refuerce la hipótesis de la fiscalía y que detalle el estado de habilitación, de medidas de seguridad, personal disponible y otras cuestiones preventivas”, aseguraron.

La situación se conoció el pasado martes cuando este medio dio a conocer el testimonio de una familia que denunciaba severas agresiones a un adulto mayor. "Mis primas fueron a visitarlo y notaron que tenía algunas lesiones en las manos, en los ojos y en la boca", contó una nieta de la víctima.

Sufrió lesiones.

Luego de un estudio médico, se comprobó que el hombre de 89 años había sufrido la fractura del dedo pulgar y heridas en la cara. Asimismo un video da cuenta de algunas de las denuncias por maltrato.

A la par, Rosa, responsable del lugar dijo a 0223 que las denuncias eran injustificadas y que sólo le querían sacar plata: "Me da indignación lo que pasó porque no soy así. Acá los tenemos re bien. No se les prohíbe nada, comen de todo. No es justo que me hagan estas cosas",