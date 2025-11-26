Buscan donaciones para costear la segunda operación de May: su familia ya sorteó su auto y ahora una moto

Los médicos sospechan que dos de los tumores que tiene son malignos y quieren extirparlos lo antes posible.

Una familia busca desesperadamente donaciones para la segunda operación que debe realizarse su hija Mailén, quien padece de neurofibromatosis tipo 1 y tiene varios tumores en el abdomen. En la primera cirugía, sortearon su auto para viajar a Mendoza y que la menor sea intervenida quirúrgicamente.

Según le contó su madre a 0223, el costo total de la operación es de 13.000 dólares y aunque lograron juntar una parte, todavía les faltan 11.700 dólares y asegura que no pueden esperar más. Tienen tiempo hasta el 15 de diciembre.

Si 3500 personas colaboran con la familia con $5000, conseguirán cubrir la operación.

Dos de los tumores le causan dolor constante y si bien varía en la intensidad, nunca desaparecen, al mismo tiempo que las pastillas que tomaba comenzaron a causarle vómitos y náuseas, y la adolescente se encuentra "muy débil".

Además, de acuerdo a la información que aportó su madre, los médicos sospechan que "esos dos tumores que le están embromando la vida sean malos" y por ese motivo, quieren extirparlos "lo antes posible" para que pueda continuar con las radioterapias pactadas para los restantes, "que están controlados y no le afectan en su vida".

El conflicto principal es que la operación debe ser pagada por separado y es verdaderamente costosa. Entonces, su familia puso a disposición el alias "todopormay", a nombre de Barrionuevo Micaela, para recibir donaciones y enfrentar los altos gastos de la intervención. "Si 3500 personas nos ayudan con $5000, la cubrimos", expresó.

Pero además, aún cuentan con rifas para el sorteo de una moto, las cuales cuestan $10.000, como han hecho en otras oportunidades para generar dinero de la forma que sea y afrontar los gastos de las operaciones o estudios que debe someterse May. Quienes deseen participar, deben contactarse al 2235327350 o a través de la cuenta de Instagram @todopormay.