"Inseguridad y temor": vecinos de Chauvín presentaron una nota en la comisaría por los reiterados robos

Luego de una serie de asaltos y una creciente ola de inseguridad, los vecinos de Chauvín se congregaron en la Comisaría Segunda y presentaron una nota firmada para dejar constancia de una "profunda preocupación por la reiteración de hechos delictivos ocurridos en los últimos tres meses" dentro de la zona mencionada.

De acuerdo al escrito al que accedió 0223, los vecinos expresaron que en ese periodo "se registraron robos a viviendas deshabitadas, asaltos a mano armada en la vía pública y robos de vehículos en el momento en que familias llegaban a su vivienda particular", hechos que provocaron "un clima generalizado de inseguridad, temor y alarma vecinal, afectando la tranquilidad y la vida cotidiana del barrio".

Por ese motivo, le solicitaron a la dependencia policial que tome conocimiento formal de la situación y que "refuerce las tareas de prevención, patrullaje y control, especialmente en los horarios y lugares donde los hechos se repiten con mayor frecuencia".

El jueves pasado, un joven de 22 años fue asaltado por motochorros en Santa Fe entre Quintana y Matheu.

Al mismo tiempo, pidieron que coordinen acciones con el el Gobierno municipal y otras fuerzas de seguridad para "mejorar la iluminación, la vigilancia y la presencia preventiva en el área", según expresa la nota.

Sin ir más lejos, el pasado sábado una familia de la misma zona había salido a cenar y al regresar se encontró con su casa revuelta. Lo más llamativo del caso fue que los delincuentes los persiguieron al dejar la vivienda y les pincharon las ruedas del auto para ganar aún más tiempo y de esta manera, robar una mayor cantidad de elementos.

Al entrar a su domicilio, constataron que los ladrones ingresaron después de hacer un agujero en el techo, provocando cuantiosos daños económicos. Mientras las víctimas comían y disfrutaban de la velada, los malvivientes aprovecharon y robaron computadoras, monitores, dinero en efectivo, electrodomésticos, artículos de electrónica, joyas y alhajas.