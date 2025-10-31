Lo acusaban de abusar a una nena, estuvo casi dos años preso y un jurado popular lo declaró no culpable

Un hombre de 49 años al que acusaban de abusar sexualmente a una nena amiga de su hija entre 2016 y 2019 y que estuvo detenido veintidós meses en el complejo penitenciario de Batán fue declarado no culpable este viernes por un jurado popular y recuperó la libertad.

El juicio terminó el viernes por la tarde.

El debate ocupó tres jornadas en la sala de juicio por jurados y fue presidido por el Juez Fabián Riquert del Tribunal Oral en lo Criminal N°3. Los hechos denunciados se habrían registrado en la ciudad de Coronel Vidal por lo que la acusación estuvo a cargo del fiscal Ramiro Anchou mientras que la defensa de N.B. corrió por cuenta del abogado penalista Cristian Peláez.

Según la hipótesis fiscal los hechos calificados como abuso sexual ultrajante y abuso sexual con acceso carnal ocurrieron entre 2016 y 2019, cuando la víctima tenía 8 y 11. Fueron autoridades del establecimiento educativo al que asistía la menor, compañera de una hija del acusado, quienes ante un comentario radicaron la denuncia en el año 2023.

El debate comenzó el miércoles.

Tras la realización de una Cámara Gesell en noviembre de 2023 se ordenó la detención de N.B., aunque la misma se hizo efectiva recién en enero de 2024 por un planteo de eximición de prisión que hizo la defensa a cargo de Peláez. Desde ese momento y hasta este viernes el hombre estuvo en el complejo penitenciario de Batán porque la Justicia de Garantías rechazó cada uno de los pedidos de morigeración de la prisión preventiva que se presentaron.

Este mediodía el Juez Riquert le dio las instrucciones al jurado popular que se había conformado el miércoles para que pasen a debatir. Además de la calificación original con la que la causa llegó a juicio, explicó también la posibilidad de considerar a los hechos como constitutivos de los delitos de corrupción de menores y abusos sexual simple que tienen una menor pena en expectativa.

Al término de la deliberación el jurado consideró que los hechos imputados no ocurrieron y resolvieron que N.B. era no culpable. El hombre fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal N°15 de Batán y desde ahí, tras casi dos años, recuperó la libertad.

Se hizo en la sala del entrepiso de Tribunales.

Para el abogado Cristian Peláez se confirma que el juicio por jurados es una manera de democratización real de la Justicia. “Sin presiones, vicios, preconceptos, intereses ni miedo al qué dirán los jurados resuelven a partir de la prueba”, indicó.

El profesional recordó el ofrecimiento que había existido para pactar un juicio abreviado, pero que el cliente lo rechazó en todo momento porque clamaba por su inocencia y quería llegar a juicio.

“Es un hombre trabajador, lo hace desde los 12 años. Tiene a su cargo cuatro hijos, su padre jubilado y un hermano discapacitado. Son personas humildes que viven en una casa donde siempre había mucha gente y esos hechos como fueron relatados no pudieron haber ocurrido nunca”, concluyó.