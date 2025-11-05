Quilmes puso en marcha su ilusión con un triunfo ante su gente

En un muy entretenido partido, Quilmes venció 83 a 71 a Gimnasia y Esgrima La Plata en su estreno en la temporada en un colmado "José Martínez". Darry Moore con 24 y Joaquín Ríos con 18 fueron las cartas ganadoras de un equipo que sueña con pelear arriba. En el "Lobo", Gutiérrez con 18 puntos y 13 rebotes fue el más destacado.

En Mar del Plata se prometió una noche de Liga como las de antes. En un duelo con historia como lo es Quilmes y Gimnasia en un estadio que alberga a un público tan pasional como el marplatense, los protagonistas estuvieron a la altura no defraudaron. El basurero ya había tenido su estreno el domingo frente a Unión con victoria, mientras que para el"cervecero fue el debut absoluto.

ESTADÍSTICAS COMPLETAS

Y desde el inicio se jugó como se fuera un play off, ya que ambos se prestaron el control del resultado. Hasta que promediando el cuarto fue el local el que tomó las riendas del electrónico para sacar una leve ventaja, y en un duelo tan parejo; cualquier diferencia es cotizada. 26 a 19 se fue arriba el dueño de casa con la dupla Moore - Ríos (7 y 8 puntos respectivamente) como lo más sobresaliente; mientras que el Lobo apostó a un juego más colectivo en el que Bofelli se anotó con 5. El segundo cuarto mantuvo la intensidad y las vías de gol.

En Quilmes Moore siguió siendo confiable y Ríos fue su socio más compinche. Por parte del equipo de Renda, los goles fueron aportes de mayor cantidad de manos y el que se apuntó a esa lista fue Barroso. Se fueron al descanso largo 43 a 30. Gimnasia lo intentó y mantuvo altos sus guarismos goleadores (Sinconi sumó 11 hasta ese periodo) y Gutiérrez se anotó con 10 rebotes; pero el equipo de Bianchelli no mermó su poder de fuego ofensivo.

A la dupla goleadora también los acompañó el "tucu" Luna de buen ingreso y el interno Alderete con 11 puntos. Ludueña no se quedó atrás con 6 asistencias y el marplatense conservó la diferencia pero en este caso, 66 a 52. Para el final la visita pudo hacer mella en la defensa quilmeña y con un triplazo de Di Salvo se puso a menos de un dígito (76 a 68) con tres minutos por jugar y poniendo un manto de suspenso a un juego que lo merecía. Pero el equipo de Bianchelli mostró su temple, aguantó la embestida y tuvo cierre para quedarse con un juego tan luchado como festejado.

