Aldosivi

El fútbol argentino lamenta la muerte de José Moscuzza

La noticia causó conmoción y rápidamente llegó a los principales medios deportivos nacionales. La AFA y la Liga Profesional de Fútbol enviaron sus condolencias

"Josesito" tenía 48 años y fue parte fundamental del crecimiento de Aldosivi.

5 de Noviembre de 2025 10:54

Por Redacción 0223

El miércoles amaneció con la trágica información del fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, exdirigente de Aldosivi e hijo de José Américo, Presidente Honorario del club del Puerto. El empresario sufrió un accidente en la madrugada a la altura de Lezama y perdió la vida, causando conmoción en el ambiente del fútbol y la pesca. La AFA y la Liga Profesional de Fútbol fueron los primeros en emitir un mensaje en redes sociales expresando sus condolencias.

 

