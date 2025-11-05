El fútbol argentino lamenta la muerte de José Moscuzza
La noticia causó conmoción y rápidamente llegó a los principales medios deportivos nacionales. La AFA y la Liga Profesional de Fútbol enviaron sus condolencias
5 de Noviembre de 2025 10:54
Por Redacción 0223
El miércoles amaneció con la trágica información del fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, exdirigente de Aldosivi e hijo de José Américo, Presidente Honorario del club del Puerto. El empresario sufrió un accidente en la madrugada a la altura de Lezama y perdió la vida, causando conmoción en el ambiente del fútbol y la pesca. La AFA y la Liga Profesional de Fútbol fueron los primeros en emitir un mensaje en redes sociales expresando sus condolencias.
