Hincha "desde la cuna", el dirigente del ascenso y figura clave en la historia del club: Josecito Moscuzza, una vida junto a Aldosivi

José Marcelo Moscuzza le hizo honor al tablón, al club y al puerto. Literalmente, estuvo toda su vida junto a Aldosivi. “De chiquito mi viejo me llevaba al San Martín, luego a La Cantera iba solo con amigos. Soy hincha de la cuna", le dijo José Moscuzza hijo a 0223 después de su logro más importante como dirigente.

José Américo, su padre, nació a una cuadra de la sede y comenzó a vincularse activamente en los ochenta con la comisión directiva. En 1985 fue presidente por primera vez, en los noventa colaboró y en 2011 regresó a la conducción. Allí designó a José Marcelo, su hijo, como vicepresidente. Y entre las tareas empresariales y deportivas que compartían, de lo último se encargaba casi exclusivamente "Josecito".

José Américo y Josecito festejando el ascenso en 2018. Foto 0223.

Así lograron el primer ascenso a Primera de esta era, con Tete Quiroz como entrenador, y comenzó la construcción del predio Tatore Vuoso y de un sueño que todavía persiste en el Puerto: la cancha propia. Pero el momento crucial para Josecito llegó en el lapso de un año. El 26 de junio de 2017, Aldosivi perdió con Olimpo y se fue a la B. El 4 de mayo de 2018, Aldosivi le ganó a Almagro y regresó a Primera. Todo con José Américo de presidente, José Marcelo de vice y al mando en los hechos. Los Moscuzza poniendo al club en lo más alto.

"Cuando llegamos, Aldosivi estuvo a minutos de desaparecer"

Pero la siembra de los ascensos cosechados, que terminaron siendo tres desde el de 2014 con Teté al 2024 que lo regresó nuevamente a Primera, fue ardua. "Un día lo fueron a buscar los amigos porque le dijeron ´por favor volvé porque el club desaparece´. No tenían ni teléfono en el predio cuando llegamos", recordaba Josecito en una nota con el periodista Francisco Giovanoni. Un concurso preventivo dejó a la institución al borde de la quiebra y la realidad de estos días, era impensada.

"Siempre digo que la pasión no entiende de razón, con Aldosivi pasa eso"

De la conducción de los Moscuzza surgieron los parches económicos y la formación de los dirigentes que hoy conducen a un club de Primera, modelo en inferiores y con instalaciones de elite. En 2010 junto a Pototo, Pedro y Josecito, Hernán, Fede, Christian, Diego, Juan y Osvaldo, empezaron a soñar con este presente y futuro. El legado familiar, la influencia directa desde la gestión y la identificación de los Moscuzza hizo que Josecito se pase la vida junto a Aldosivi.

Desde la cuna, en el tablón o en las oficinas. Siempre poniendo el pecho.