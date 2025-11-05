El dolor de Aldosivi tras el fallecimiento de "Josesito" Moscuzza

Josesito Moscuzza junto a su papá, homenajeando a Maradona en la última visita de Diego a Mar del Plata.

El golpe es muy fuerte para todo el mundo Aldosivi. Además de ser exdirigente, José Marcelo Moscuzza era el hijo de José Américo, actual Presidente Honorario y hombre fuerte en la historia del club. Desde las redes sociales del club y el Departamento de Prensa, emitieron un comunicado mostrando su dolor por una pérdida muy grande tras su fallecimiento este miércoles en un accidente de tránsito.

En el texto, el "tiburón" expresó que "Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de nuestro club, quien dedicó muchos años de su vida a trabajar con compromiso, pasión y amor por la institución, dejando un legado imborrable en nuestra historia. Acompañamos en este difícil momento a su familia y amigos. Hasta siempre, José".

Y anunciaron que "se suspenden todas las actividades en la institución, tiendas y café y se decreta luto hasta nuevo aviso".



