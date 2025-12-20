UCIP pidió no trasladar los conflictos sindicales a la vía pública

En las últimas horas, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) emitió un comunicado en solidaridad con los propietarios del recientemente inaugurado Café Hard Rock, por lo que ha generado que los conflictos sindicales se trasladen al espacio público y afecten la actividad comercial.

Desde UCIP destacaron la importante inversión privada que implicó la apertura del local y la generación de empleo registrado para los marplatenses. Así mismo, subrayaron que la creación de puestos de trabajo “la realizan los empresarios con su inversión”, por lo cual no puedan convertirse en “víctimas y rehenes de una puja sindical por el encuadre del personal”.

UCIP sostuvo en el comunicado que las diferencias vinculadas al encuadre laboral o a la registración del personal “deben resolverse entre los sindicatos involucrados o ante la autoridad administrativa competente”, y remarcó que “de ninguna manera pueden ser trasladadas al empresario”, ni derivar en acciones públicas como manifestaciones o pegatinas en zonas comerciales, que terminan perjudicando a toda la actividad económica.

“Situaciones como esta desfavorecen la inversión y atentan contra la generación de empleo genuino”, expresaron desde UCIP e hicieron un llamado a la responsabilidad de las partes involucradas: "Que los sindicatos canalicen sus conflictos en los ámbitos correspondientes y no en las calles de la ciudad".

Además reclamaron por la intervención de las autoridades de Trabajo y de Control Urbano para garantizar el orden y proteger a quienes invierten y generan trabajo en Mar del Plata.