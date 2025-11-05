Festival Internacional de Cine: proyectarán un corto que muestra imágenes inéditas de la Mar del Plata de 1930

En el marco del 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, proyectarán el cortometraje Brisas del Atlántico, una producción que pertenece a la serie Viajes Argentinos de Cinematografía Valle. Su hallazgo constituye un hecho excepcional, ya que se trata de la única copia conocida de este trabajo que muestra lugares y actividades desarrolladas entre fines de los años 20 y comienzos de los 30 en Mar del Plata y alrededores, en un registro que además de captar un patrimonio histórico desaparecido, es un patrimonio en sí mismo.

Este corto tendrá dos proyecciones: este viernes a las 17 y el jueves siguiente a las 19:30 en el Teatro Colón, precediendo la proyección del largometraje “Los gauchos judíos”, de Juan José Jusid.

El corto Brisas del Atlántico fue hallado de casualidad por un empleado del Archivo Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili”.

La obra, a la cual su productor Federico Valle denominaba como “industrial” por tratarse de un trabajo hecho por encargo, fue hallada fortuitamente hace unos años en el Archivo Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili”, a instancias de un empleado del lugar, Rubén Viaro, un apasionado por la historia local.

Por causalidades del destino, la lata que contenía este material aún desconocido llegó a la investigadora Mercedes Monteverde -familiar y biógrafa del pionero de la cinematografía marplatense Mateo Bonnin- y llevó la cinta a que sea digitalizada en Buenos Aires, posibilitando este verdadero descubrimiento, el corto de 10 minutos “Brisas del Atlántico”, que al ser silente y no presentar intertítulos como tampoco créditos finales, genera dudas acerca de los motivos de su realización, como también sobre la exactitud de fechas y actividades relevadas, aunque un estudio pudo establecer que las imágenes muestran situaciones y paisajes desde 1926 a 1935, aproximadamente.

Además, el especialista en cine mudo nacional Lucio Mafud aportó datos que permiten conjeturar que esta versión se estrenó en octubre de 1935, lo que significa que está cumpliendo 90 años desde su primera exhibición.

Con ese motivo, y respaldado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC), el realizador y docente audiovisual local Miguel Monforte propuso a las autoridades del Festival Internacional de Cine exhibirlo en la flamante sección Mar del Plata Classics, donde se proyectarán películas argentinas históricas.

En este marco, el próximo martes a las 14 Monforte dará una charla para referirse a este hallazgo y el trabajo que se está realizando con el resto del acervo fílmico marplatense que se encuentra custodiado en Villa Mitre. Esta disertación, de carácter gratuita y abierta, se llevará adelante en la Sala Rambla del Casino Central, en Boulevard Marítimo al 2148, y estará moderada por la periodista Maricel López.