Nuevo desarrollo de Yacoub Developers en City Bell: vivir frente a Plaza Mitre con diseño, confort y naturaleza

Ubicado frente a la emblemática Plaza Mitre de City Bell, el proyecto combina arquitectura contemporánea, espacios verdes, amenities de primer nivel y una ubicación privilegiada, marcado bajo Yacoub Signature.

A muy pocos metros del Camino Parque Centenario y en cercanías de la futura bajada City Bell de la Autopista Buenos Aires - La Plata.

Casas en altura con espíritu de barrio

El nuevo desarrollo se erige sobre un terreno de 2.000 m², diseñado para ofrecer una experiencia residencial única. El complejo estará compuesto por tres bloques de viviendas que integran materiales nobles, amplios ventanales y detalles de diseño cuidadosamente seleccionados para generar calidez y armonía.

El bloque 1 contará con unidades de 3 ambientes de 107 m², ideales para parejas jóvenes o familias que priorizan confort y funcionalidad.

En los bloques 2 y 3: unidades de 4 ambientes de 130 m², pensadas para quienes buscan más espacio, luz y conexión con el exterior.

En total serán 18 residencias exclusivas, todas con amplios balcones y terminaciones premium. El emprendimiento contará además con 28 cocheras cubiertas, garantizando comodidad y seguridad.

Diseño, confort y amenities que realzan el estilo de vida

El proyecto incluye una piscina con solárium rodeada de vegetación autóctona y un SUM en planta baja para eventos, reuniones y actividades sociales.

Cada espacio fue pensado para invitar al descanso, al encuentro y a la vida en comunidad, manteniendo la privacidad de cada hogar con todas las características premium del Yacoub Signature.

City Bell, sinónimo de calidad de vida

City Bell se consolida como uno de los lugares más deseados para vivir en el Gran La Plata. Su ambiente residencial, sus calles arboladas y su vida cultural y gastronómica la transforman en un refugio ideal para quienes buscan equilibrio entre tranquilidad y modernidad.

Frente a Plaza Mitre, el nuevo proyecto se ubica en un punto estratégico: cerca de colegios, cafés, restaurantes, centros comerciales y con accesos directos a la Autopista Buenos Aires–La Plata.

Vivir aquí es disfrutar de la vida de barrio con estándares urbanos de primer nivel, en un entorno donde la naturaleza y el diseño conviven en perfecta armonía.

Yacoub Developers: una empresa de alcance nacional

Con este lanzamiento, Yacoub Developers, una de las compañías inmobiliarias más activas y sólidas del país, reafirma su liderazgo en el sector.

La firma cuenta con más de 25 proyectos concretados en La Plata, el Partido de la Costa y Mar del Plata, y continúa su expansión con futuros desarrollos en CABA y la Costa Atlántica.

La compañía, referente nacional, combina una visión integral de negocio con un compromiso genuino por generar valor urbano, empleo y bienestar social.

Un nuevo ícono para la región

Este emprendimiento número 26 se proyecta como un nuevo ícono de la arquitectura platense, integrando innovación, estética y funcionalidad.

Su diseño, su ubicación y la reputación de Yacoub Developers garantizan un alto valor de reventa y una rentabilidad sostenida, posicionándolo como una oportunidad única tanto para vivir como para invertir.

🔹 Datos del proyecto

Ubicación: Frente a Plaza Mitre, City Bell – La Plata

Terreno: 2.300 m² Cantidad de unidades: 18 residencias

Bloques: 3 Superficies: 3 ambientes: 107 m² 4 ambientes: 130 m²

Cochera: 28 cubiertas

Amenities: Pileta y SUM en planta baja

Desarrolla: Yacoub Developers