Lanzan concurso nacional de ideas para el desarrollo del frente costero norte de Miramar

Sobre la zona norte de Miramar se proyecta una intervención integral.

Desde el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito IX lanzaron la convocatoria para participar de un concurso nacional de ideas rectoras y un master plan para el desarrollo del frente costero de la ciudad de Miramar.

El llamado, a dos vueltas y carácter no vinculante, se organizó en conjunto con el gobierno municipal para intervenir el sector extendido entre los arroyos El Durazno y Las Brusquitas.

El concurso tiene como objetivo seleccionar propuestas que definan criterios urbanos, paisajísticos y ambientales para un sector estratégico del borde costero, promoviendo una mirada integral sobre el espacio público, la relación ciudad–naturaleza y el crecimiento urbano sostenible.

Auspiciado por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) y el consejo superior de CAPBA, la primera vuelta del concurso abordará ideas rectoras para el frente costero, en tanto que la segunda se vinculará con el master plan para la urbanización de un predio de aproximadamente 39 hectáreas.

Autoridades y profesionales buscan remodelar el frente costero norte de Miramar.

Instancias y premios del concurso

El cronograma estipulado es el de inscripción inicial, del 12 de enero al 2 de marzo. Luego llegará el momento de la entrega de los resultados de la 1° vuelta pautada para el 9 de marzo. Finalmente habrá un fallo sobre lo presentado en esa primera vuelta el 23 del mismo mes. Posteriormente se hará entrega de lo seleccionado en la 2° vuelta el 27 de abril y fallo final anunciado para el 11 de mayo.

Para la primera vuelta habrá cinco premios de $500.000 cada uno y para la segunda serán: 1° Premio: $4.500.000; 2° Premio: $2.000.000 y 3° Premio: $1.000.000.

Los organizadores del concurso entregarán además menciones honoríficas y confirmaron que podrán participar de la iniciativa arquitectas y arquitectos matriculados en el CAPBA o colegios adheridos a FADEA.