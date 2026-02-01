"Parece una guerra": el desolador testimonio de una mujer que compró un terreno para mudarse a Chubut

Los incendios forestales en Chubut no dan tregua y ya arrasaron más de 45 mil hectáreas. En el operativo para contener el avance del fuego trabajan alrededor de 500 personas, incluyendo brigadistas de todo el país. Sin embargo, el trabajo es exhaustivo y muchos daños son irreparables.

Carolina, una docente que vive en Buenos Aires y se compró un terreno para mudarse a la provincia de la Patagonia, habló con Todo Noticias (TN) y dio su testimonio sobre cómo atraviesan estos días. “No puedo imaginar cuando se vaya el humo, qué es lo que quedó”, expresó.

Además, la mujer describió sus sensaciones sobre la escena que están viviendo: “Parece un sueño, parece una guerra. Nunca estuve en una guerra pero es escuchar los aviones y helicóptero que pasan todo el tiempo,. No hay paz, la gente está alerta todo el día”.

“Volvimos porque necesitamos estar acá y apoyar a la gente. Yo soy docente, no entiendo el bosque. Para mí es un lugar que disfruto, es vida”, contó al regresar con brigadistas que se sumaron al trabajo coordinado para contener el fuego.

Por otro lado, explicó cómo es vivir ahí, ver las llamas desde cerca y convivir con el fuego: “El Parque Nacional Los Alerces era un lugar maravilloso. Ahora es dormir, despertarte tres o cuatro veces en la noche y ver ese color naranja en el cielo, ver para dónde está, si un día es más intenso o no”.

Las incontrolables llamas afectaron alrededor de 45 mil hectáreas.

“Es ver humo y animales yendo para todos lados. Se ven animales que no están a esta altura, como águilas y cóndores. Hace más de 15 años que venimos y nunca vimos ciervos al costado de la ruta. Son muchos animales desorientados”, explicó.

En la misma línea, detalló que “algunas aves que antes tenías que pagar una excursión para verlas ahora están en la puerta de tu casa porque no pueden respirar", ya que "el humo es realmente intenso”.

A pesar de haber vuelto hace unos días, su salud ya se está viendo afectada por el humo. La docente tiene los ojos demasiado secos, mucosidad y una tos imparable. “Es complicado para la gente que vive acá y está desde los primeros días de enero. Van a buscar gotas para los ojos al centro comunitario”, expresó.

El viernes, el Gobierno nacional declaró la Emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. La medida se oficializó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial.

En paralelo, las tormentas eléctricas de este fin de semana generaron dos nuevos focos en puntos remotos de los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi y Lago Puelo.