Una designación polémica: se conoció el árbitro para el Boca-River del domingo

Nicolás Ramírez dirigirá el tercer superclásico seguido y estará en los ojos de todos.

El superclásico del domingo 9 de noviembre ya tiene nombre propio para impartir justicia: Nicolás Ramírez. El árbitro de 38 años volverá a estar al frente del partido más importante del fútbol argentino, siendo este su tercer Boca - River consecutivo.

Su designación, dependía de una última prueba: su desempeño en la final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia en Córdoba. Sin embargo, pese a una polémica actuación, que terminó con dos expulsados de los mendocinos, un enfrentamiento con el DT Alfredo Berti, 14 minutos de adición y un arbitraje muy discutido, vuelve a tener la chance de dirigir el choque más importante del fútbol argentino.

Para quedarse con el puesto, le ganó la pulseada a Facundo Tello, árbitro mundialista con gran experiencia internacional, y a Yael Falcón Pérez, de flojo presente. La terna se reducía a esos tres nombres, pero finalmente Ramírez fue el que recibió el visto bueno final del departamento arbitral.

En cuanto a su desempeño con ambos equipos, el historial es parejo, aunque con matices. A Boca lo dirigió en 12 oportunidades, con un saldo levemente favorable: 6 victorias, 1 empate y 5 derrotas. En esos encuentros mostró 39 amarillas, expulsó a dos jugadores “Xeneizes” y cobró un penal a favor y otro en contra.

Con River tiene 13 partidos dirigidos, con números equilibrados: 5 triunfos, 3 igualdades y 5 caídas. En total, acumula 48 amonestaciones, 3 expulsiones, ningún penal a favor del “Millonario” y 2 sancionados en contra.

El Superclásico llega con un condimento extra: ambos pelean por meterse en la Copa Libertadores 2026, un objetivo clave para cerrar el año. Boca llega mejor posicionado en la tabla anual con 56 puntos y puede sellar su clasificación con un triunfo; River, golpeado tras la derrota ante Gimnasia, suma 52 y está en zona de repechaje.

