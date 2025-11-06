Video: un jubilado le pegó una piña a una joven porque dejó el auto mal estacionado

Un violento episodio conmocionó al barrio porteño de Villa del Parque cuando un jubilado golpeó brutalmente a una joven de 23 años tras una discusión por un auto mal estacionado. El hecho ocurrió sobre la calle Terrada al 2600 y quedó registrado en video por la víctima, identificada como Agustina. Las imágenes muestran cómo, tras un breve intercambio verbal, el hombre le propina una piña en la cara a la joven, provocándole un corte en el labio. De hecho, el ataque fue tan repentino que ella debió interrumpir la grabación.

Momentos después, la mujer retomó el registro para mostrar las secuelas del golpe y filmar al agresor cuando ingresaba a su casa junto a su pareja. “Te voy a escrachar por todos lados”, le gritó desde la vereda. Esa frase desató un nuevo estallido de furia del jubilado, quien empujó a su esposa, abrió violentamente el portón y volvió a insultar a la que estaba grabando. Un peatón que pasaba por el lugar intervino para evitar una nueva golpiza, mientras la víctima relataba con pánico: “Me pegó en la boca, me dejó el labio así”.

Agustina explicó que todo comenzó cuando el hombre golpeó su auto con una bolsa de basura y luego le dio una patada, argumentando que el vehículo le bloqueaba la salida. “Iba a estar diez minutos, llegaba de trabajar y me iba a entrenar. Cuando lo enfrenté, me dijo que no podía salir y me pegó una piña con la llave entre los dedos”, detalló. A su vez, agregó que la esposa del agresor intentó minimizar la situación y que, pese a su denuncia, la Policía no lo detuvo de inmediato por tratarse de una persona mayor.

Horas más tarde, el fiscal ordenó que un patrullero trasladara al sujeto, quien terminó internado por problemas cardíacos. La chica, en tanto, pasó la noche en la comisaría realizando la denuncia y solicitando un botón antipánico. “Vivo acá hace ocho años y todos los vecinos dicen que es violento. Hace un año y medio escuché que le pegaba al hijo y llamé a la policía”, contó, mientras que agradeció la intervención del joven que la protegió durante la agresión.

La víctima señaló además que el anciano mantiene un comportamiento hostil con el resto del barrio: “Nunca saluda, sale con la cabeza agachada, es una persona mala onda”. Incluso sospecha que pintó el cordón amarillo frente a su casa para impedir que estacionen autos. Pese al miedo, aseguró que seguirá adelante con su denuncia: “Ya sabe que está escrachadísimo, me da miedo que me raye el auto, pero tengo el botón antipánico y eso me da algo de tranquilidad”. El caso quedó bajo investigación judicial.