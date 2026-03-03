Investigan los vínculos nazis de los propietarios de una vivienda marplatense

La investigación por el “Retrato de dama”, la obra robada por el nazismo y encontrada el año pasado en la casa de Patricia Kadgien en el barrio Parque Luro de la ciudad sumó un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía Federal solicitó cooperación internacional a Alemania para establecer qué funciones cumplió Friedrich Kadgien -el dueño original de la casa donde apareció el cuadro y padre de la actual propietaria de la vivienda- durante el Tercer Reich y ordenó peritar otras pinturas halladas en domicilios vinculados a su familia para determinar si también podrían estar relacionadas con el expolio nazi.

El caso salió a la luz en agosto de 2025. Tal como informó 0223, la vivienda pertenecía a Patricia Kadgien, hija de Friedrich Kadgien, un exfuncionario alemán vinculado al régimen de Adolf Hitler y apodado “el mago de las finanzas”.

Tras varias idas y vueltas, la mujer entregó la obra a la Justicia argentina, aunque sostuvo que su familia la había adquirido legalmente en 1943, a través de un museo en Colonia.

Sin embargo, la pintura perteneció al galerista judío neerlandés Jacques Goudstikker, propietario de una prestigiosa galería de arte en Ámsterdam que al momento de la invasión nazi albergaba más de mil obras, incluidas piezas de Rembrandt y Vermeer.

Tras el saqueo, cerca de 800 trabajos quedaron dispersos por el mundo. Hasta ahora, la familia logró recuperar alrededor de 350.

El “Retrato de dama”, actualmente atribuido al pintor italiano Giacomo Antonio Melchiorre Cerutti según confirmó la Academia Nacional de Bellas Artes, tiene un valor estimado en 250.000 euros.

Permanece permanece bajo custodia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la espera de que el juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti resuelva su destino definitivo.

En una audiencia realizada este lunes en la Fiscalía Federal de Mar del Plata, a cargo de Carlos Martínez, se solicitó una prórroga de 120 días para profundizar la investigación. Entre las medidas más relevantes figura el pedido formal de informes a Alemania -canalizado a través de la Procuración- para que se detalle qué cargos o funciones ocupó Friedrich Kadgien entre 1933 y 1945.

La respuesta podría aportar elementos clave para reconstruir cómo y en qué circunstancias la obra salió de Europa y terminó, décadas después, en Argentina.

Mientras tanto, la Justicia también investiga otros cuadros hallados en las viviendas de Patricia Mónica Kadgien y Alicia María Kadgien para intentar determinar si se trata de piezas sin vinculación con el nazismo o si integran el mismo circuito que llevó al “Retrato de dama” a Mar del Plata. A diferencia del análisis realizado sobre la obra reclamada por los herederos de Goudstikker, estas nuevas pericias quedarían a cargo de la Secretaría de Cultura.

También se aguarda un informe técnico-histórico de la DAIA, que se presentó como amicus curiae en la causa. El documento abordará los antecedentes del expolio a la colección Goudstikker, los estándares internacionales sobre restitución de bienes culturales saqueados por el nazismo y los criterios de buenas prácticas en este tipo de procesos.

En la misma audiencia, el fiscal pidió extender las medidas cautelares vigentes contra los imputados Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso. Entre ellas, el congelamiento de cajas de seguridad, la inhibición general de bienes, la prohibición de salir del país con retención de pasaportes y la obligación de no ausentarse de sus domicilios por más de 24 horas sin notificación previa.

La causa está caratulada como encubrimiento, aunque no se descarta que pueda ampliarse a figuras más graves, como lavado de activos, en caso de que surjan nuevos elementos.