Golpearon brutalmente a una mujer en el barrio San Carlos y denuncian una "ola de robos"

El 7 de octubre, 0223 publicó el primero de los robos que quedaron registrados en una cámara de seguridad del barrio durante este mes. Tres motochorros abordaron a un joven para robarle el auto. "Vivimos con el corazón en la boca" dijo y graficó lo que estaba percibiendo en San Carlos: la inseguridad, al acecho.

Nueve días después, a un matrimonio le gatillaron en la cabeza para llevarse su coche. "Gracias a mi mujer que empezó a tocar bocina nos salvamos", dijo el marido. Sucedió el 16 de octubre en Lamadrid entre O'Higgins y Pringles y, los vecinos organizados, compartieron una serie de hechos que identificaba a los motochorros circular hasta por la vereda, esperando la oportunidad para delinquir.

Ayer, 20 de octubre, se completaron tres semanas de terror. La violencia ya escaló hasta la reiteración de hechos realmente peligrosos. En Pringles y Arenales, motochorros le reventaron la cara a una mujer para robarle en la calle: la golpearon con una llave inglesa. Tuvieron que llevarla de urgencia al hospital, luego de los primeros auxilios de la policía que llegó al lugar.

La policía y los vecinos asistieron a la víctima.

Los vecinos se comunicaron al WhatsApp de este medio porque ya no saben que hacer. En el transcurso las tres jornadas de violencia que marcamos en esta nota, una de ellas terminó con un robo en la calle y 15 minutos después un auto arrebatado. La atrocidad y la impunidad de los motochorros no cesa. Y ayer dejó el registro sangriento de una mujer herida.