Durante un reclamo por mayor seguridad, vecinos tomaron una comisaría: "La estamos pasando horrible"

Vecinos de diversos barrios ingresaron a la Comisaría Novena durante la tarde de este miércoles, donde realizaron un reclamo por mayor seguridad, en medio de una creciente ola de robos en la zona. Si bien el objetivo era marchar y manifestarse frente a la sede policial, terminaron en el interior del establecimiento.

Habitantes de Stella Maris, San Carlos, Playa Grande y Los Troncos se autoconvocaron para mostrar su descontento con la seguridad en la zona con cacerolas y pancartas. En un primer momento, al no lograr dar con el Jefe Policial, los integrantes del reclamo decidieron ingresar a la dependencia y continuar con el ruidoso reclamo adentro.

Finalmente, y ante el pedido del Comisario, fueron cinco vecinos fueron recibidos por él para mantener una reunión. Afuera, el resto continuó con el cacerolazo en repudio a la situación de inseguridad. Según denunciaron los habitantes de la zona, se está produciendo "un robo por noche" en casas habitadas, lo que genera temor e impotencia entre los residentes.

"Finalmente el Comisario Oldoñes recibió a cinco vecinos en su oficina. En total éramos 100 los que vinimos a reclamar y vamos a seguir viniendo. De hecho ya estamos pensando en hacer una marcha más grande próximamente", dijo una de las vecinas que participó de la marcha, y agregó: "Hay prejuicio con los que vivimos en estas zonas porque creen que no nos pasa nada, pero la estamos pasando horrible".

Los manifestantes reclamaron más presencia policial y medidas concretas para frenar la seguidilla de hechos delictivos. Tras el encuentro, el comisario evitó realizar declaraciones ante las cámaras al argumentar que no estaba autorizado por la Departamental.