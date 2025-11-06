Investigaban el robo a mano armada de una moto y encontraron un desarmadero

El robo a mano armada de una moto BMW a mano de dos “motochorros” armados registrado el mes pasado en inmediaciones de Juan B. Justo y Misiones dio paso a una investigación que derivó en un allanamiento en el barrio Las Avenidas donde secuestraron motopartes, una balanza y cocaína.

Droga hallada en la vivienda.

El 25 de octubre pasado la víctima de 44 años denunció el robo de su rodado por parte de dos sujetos que escaparon a bordo de una moto tipo 110. Con los datos recabados se solicitó un allanamiento a la Justicia de Garantías para una vivienda emplazada en calle Irala al 5700.

En el lugar hallaron dos motos con pedido de secuestro activo, tres motores también robados, cachas, horquillas, horquillones, caños de escape, tambores de ignición, espejos, dos celulares, una balanza y unos veinte gramos de cocaína.

Desde la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor (ODEPA) ordenaron la notificación de causa por encubrimiento y tenencia ilegal de estupefacientes. Los elementos hallados fueron secuestrados y el imputado quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.