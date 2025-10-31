Los pararon porque andaban en una moto sin patente: era robada y estaban armados

Dos hombres de 21 y 23 años que durante los primeros minutos del viernes fueron interceptados porque circulaban a bordo de una moto sin patente fueron aprehendidos por personal policial al confirmar que el rodado tenía pedido de secuestro y que tenían un arma en su poder.

Cerca de la una de la madrugada personal Grupo de Patrulla Motorizada interceptó en la zona de Libertad y Jara una moto Benelli TRK 502 que circulaba sin patente y minutos después confirmaron que registraba un pedido de secuestro activo por el delito de hurto de motovehículo solicitado por la comisaría sexta el pasado 14 de octubre.

Al identificar a los sujetos descubrieron que el más joven tenía en su poder un revólver calibre .32 largo sin marca visible con dos municiones en condiciones de uso.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la notificación de causa por el delito de encubrimiento y traslado de ambos a Tribunales para prestar declaración.