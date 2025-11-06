Demandará al Estado el hombre que estuvo preso casi tres años por un crimen que no cometió

El plomero que este jueves fue hallado no culpable de matar a un jubilado durante un robo en diciembre de 2022 y que por la tarde recuperará la libertad desde la Unidad Penal N°15 de Batán va a accionar contra el Estado tras estar casi tres años privado de su libertad.

Apenas escuchó a la presidenta del jurado popular comunicar al Juez Gustavo Fissore que lo declaraban no culpable, Nicolás Ledesma se abrazó con sus abogados defensores y luego saludó a los familiares que lo acompañaron en la sala del entrepiso de Tribunales. Ese escenario que había imaginado seguirá con una presentación contra el Estado provincial.

Abogados Gastón Giralt y Natalia Scagnola.

La abogada penalista Natalia Scagnola, que junto a Gastón Giralt llevaron adelante la defensa, le adelantó a 0223 que van a accionar aunque el daño ocasionado durante estos tres años es irreparable. “No obtuvimos en todo el proceso siquiera una morigeración de la prisión preventiva. Entendemos que la calificación inicial del hecho tenía una alta pena en expectativa, pero lo que hicieron no tiene reparación”, sostuvo.

La profesional sostuvo que finalmente se hizo justicia porque estuvo tres años preso siendo inocente y que nunca existieron pruebas suficientes ni certeza sobre una posible participación en el homicidio. “Como dije en alegato de cierre, era un caso donde reinaba la duda, se intentó tergiversar la prueba que la tomaran en sentido contrario y nosotros apelamos al sentido común del jurado”, agregó.

La víctima tenía 94 años.

Scagnola señaló esa única huella de Ledesma -cuya data no se podía establecer- era por el trabajo que había hecho al instalar un termotanque en la casa. “Su ex pareja declaró que esa noche estuvo con él, ningún otro elemento lo ubicaba en el canal y nunca conoció al otro imputado: se peritaron sus celulares y no siquiera eran contactos”, afirmó.

El cuerpo sin vida de German Román, de 94 años, fue hallado por un sobrino cuando fue a visitarlo a su casa en Moreno entre Funes y Olazabal a fines de diciembre de 2022. El trabajo que llevó adelante la DDI con base en las declaraciones testimoniales logradas, las imágenes de algunas cámaras de seguridad y el levantamiento de rastros en la escena del crimen por parte de la Policía Científica, pudo establecer la identidad de dos sujetos que se domiciliaban a unas quince cuadras del lugar de los hechos.

Lo hallaron asesinado en su casa.

José Luis De la Canal fue detenido tras un allanamiento en su casa de Balcarce entre Neuquen y Don Bosco mientras que Ledesma cayó horas más tarde cuando regresó a su casa en calle Italia al 1200 que había sido allanada más temprano. El primero de ellos estaba detenido y falleció hace unos meses en el complejo penitenciario de Batán.

La autopsia practicada al jubilado confirmó que presentaba fracturas y cortes, signos de un ataque a golpes y puñaladas. Román sufrió varios traumatismos, incluyendo una fractura en la zona intercostal. Sin embargo la causa del deceso fueron los cortes que presentaba en el cuello hechos con un objeto cortante que le provocó una luxación y una aspiración hemática que le provoca la muerte.