Juicio abreviado para “El Faraón del Pollo” por matar a tiros a un hombre en una fiesta

El hombre que en junio de 2022 mató a balazos en un balneario de la zona sur a Maximiliano Rhil podrá ser condenado a diez años y ocho meses de prisión tras la presentación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3. Tras el arresto domiciliario que le otorgaron en diciembre del año pasado, “El Faraón del Pollo” podría seguir cumpliendo la pena en la provincia de Tucumán.

Si bien se aguardaba la realización de un debate oral y público entre el 5 y el 7 de noviembre de este año, la fiscal Florencia Salas y la defensa de Juan Jesús Piero Pinna a cargo de los abogados penalistas Fernando Guerrico y Carlos Mira presentaron un acuerdo de juicio abreviado que se podrá validar en las próximas horas.

Lugar del crimen.

El empresario tucumano está cumpliendo la prisión preventiva en su vivienda desde que la Sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantías dejó firme su morigeración el 31 de diciembre pasado y que le permitió alojarse en una casa de San Miguel de Tucumán con control de monitoreo electrónico, visitas del Patronato de Liberados y reglas de conducta.

“El Faraón del Pollo” ya había obtenido en diciembre de 2023 una salida excepcional por motivos humanitarios para ir a despedir a su padre que estaba gravemente enfermo y en la resolución se hizo referencia a su buen comportamiento en esa oportunidad. Para la fiscal Salas ese comportamiento se aseguró a partir de un gasto descomunal de recursos del Estado que incluyó personal policial, combustibles, viáticos y móviles.

El hecho

El crimen de Rhil se produjo la madrugada del 26 de junio de 2022 durante el tramo final de la fiesta de cumpleaños que el empresario Mauricio Ríos brindó en el balneario Horizonte Club de Playa. Tras una serie de incidentes que se registraron en el interior, “El Tucumano” se enfrentó a golpes con otro invitado –identificado como Ariel Nuñez- quien sufrió la fractura de una pierna.

Más allá de las versiones encontradas de algunos testigos, los testimonios parciales que dieron otros olvidadizos y de la retirada de muchos invitados ante la llegada de la policía, la investigación se encontró con otra traba importante: las cámaras de seguridad del balneario estaban desenchufadas o, al menos, el DVR que secuestraron estaba vacío por completo.

Se entregó en Tucumán.

De acuerdo a la versión que dio el imputado, cuando se retiraba rumbo a su automóvil, Rhil lo habría amenazado con un arma de fuego y allí se produjo un intercambio de disparos. Piero Pinna disparó nueve veces su pistola y escapó con su novia a bordo del Toyota Corolla en el que habían llegado un par de horas antes a la fiesta.

Tras pasar por el hotel céntrico donde estaba hospedado y levantar sus pertenencias, escapó por la autovía 2, permitió descender cerca de Chascomús a su novia Romina Ulloa y siguió viaje rumbo a Tucumán donde se entregó horas más tarde. Más allá de que se le dictó la prisión preventiva en esa provincia por otra causa, la gravedad de la imputación en su contra permitió el traslado a la ciudad y su alojamiento en la Unidad Penal 44 de Batán.