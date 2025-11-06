Hallaron no culpable al plomero acusado de matar a un hombre de 94 años durante un robo

Los doce integrantes titulares del jurado popular seleccionado el lunes pasado hallaron no culpable a uno de los acusados de ser coautor del crimen de un hombre de 94 años durante un robo en diciembre de 2022.

Tras los alegatos que este jueves hicieron el fiscal Carlos Russo y la defensa a cargo de los abogados penalistas Natalia Scalogna y Gastón Giralt, el Juez Gustavo Fiasore dio las instrucciones al jurado para que resolvieran si Nicolás Ledesma era culpable o no culpable.

El jurado resolvió que el único imputado que llegó a juicio -ya que José Luis De la Canal falleció en el complejo penitenciario de Batán donde estaba alojado- no fue culpable del hecho.

El cuerpo sin vida de German Román, de 94 años, fue hallado por un sobrino cuando fue a visitarlo a su casa en Moreno entre Funes y Olazábal.

Los acusados vivían a 15 cuadras de la casa de la víctima.

El trabajo que llevó adelante la DDI con base en las declaraciones testimoniales logradas, las imágenes de algunas cámaras de seguridad y el levantamiento de rastros en la escena del crimen por parte de la Policía Científica, pudo establecer la identidad de ambos sujetos que se domiciliaban a unas quince cuadras del lugar de los hechos.

De la Canal fue detenido tras un allanamiento en su casa de Balcarce entre Neuquén y Don Bosco. Ledesma, cuyas huellas también aparecieron en la cocina de la vivienda, pero que luego habría aguardado en el exterior del inmueble, fue detenido horas más tarde cuando regresó a su casa en calle Italia al 1200 que había sido allanada más temprano.

La autopsia practicada al jubilado confirmó que presentaba fracturas y cortes, signos de un ataque a golpes y puñaladas. Román sufrió varios traumatismos, incluyendo una fractura en la zona intercostal. “Sin embargo la causa del deceso serían los cortes que presentaba en el cuello hechos con un objeto cortante que le provocó una luxación y una aspiración hemática que le provoca la muerte”, aseguró una fuente judicial consultada por este medio.