Peritaron el celular de Payarola, el exabogado de Wanda Nara: "Brujerías, estafas y coimas"

En las últimas horas se dio a conocer el informe del peritaje informático al que fue sometido el celular del abogado Nicolás Payarola, ex representante legal de Wanda Nara, denunciado penalmente por estafas.

Una de las acusaciones más relevantes a nivel mediático tiene que ver con la denuncia de la familia del futbolista Gonzalo Montiel, que asegura que Payarola les robó US$700.000. Por tal denuncia, el abogado fue detenido a fines de noviembre.

En su programa Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre contó que decía el informe del peritaje al celular de Payarola. “Son 172 capturas muy complicadas. El tipo hacía brujerías, tenía una bruja que mataba gallinas. Hay muchos chats”, reveló la conductora.

“Tiene tres enemigos acérrimos. Él estaba obsesionado con tres personas, hay una persona que es famosa y los otros dos se hicieron conocidos en todo este tipo de causas”, agregó Yanina Latorre y sumó: “Me dicen que hay mucho periodista comprometido, que él pagaba para que lo defiendan”.

Sobre los rumores de brujería y magia negra la conductora confirmó: "Habla con la bruja más que con nadie. Mataba gallinas todas las semanas”. Más tarde, Latorre reveló quiénes eran los tres "enemigos acérrimos" del abogado: Lara Piro, una de las representantes legales de Mauro Icardi; Occhiuzzo, uno de los primeros en denunciarlo; y el jugador de la Selección argentina, Gonzalo Montiel.

Qué dijo Wanda Nara en la Justicia

La semana pasada en la Fiscalía de Benavídez la mediática declaró en la causa contra Payarola. En diálogo con la prensa, Wanda expresó: “No tengo miedo a nada. No tengo nada que ver con esto. Prefiero no agrandar”.

La conductora asistió en carácter de testigo del abogado y se presentó junto a su novio, Martín Migueles, y su nuevo abogado, Diego Palombo. Además, fuentes del caso aseguraron que está siendo investigado por 15 denuncias distintas. “Ella tomó conocimiento de lo que es la realidad del caso. Tiene registro de un montón de cosas. En apariencia, no es víctima de nada, pero desconoce algunos documentos que firmó”, sostuvieron.

El fiscal a cargo intenta averiguar si la mediática forma parte de los damnificados, ya que circulan versiones de que su exabogado le adeuda una cifra que ronda los 300.000 dólares.