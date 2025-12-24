La confusa publicación del hijo de Christian Petersen, en medio de su incierto estado de salud

La familia de Petersen se negó a comunicar los partes médicos a la prensa.

Christian Petersen está en boca de todos por su descompensación y posterior internación. Se encuentra en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y su estado es incierto, ya que la familia decidió no dar información. En medio del hermetismo, quien decidió aparecer en las redes fue Hans, el hijo mayor del chef.

Además, este martes el examen toxicológico confirmó que el reconocido gastronómico había consumido cocaína y metanfetaminas, previo a participar de la excursión en San Martín de los Andes.

El joven de 26 años publicó una historia en su cuenta de Instagram. Se trata de una selfie en el espejo con un efecto que aporta equilibrio visual a la imagen. En la escena, el chico sostiene un teléfono celular y debajo de sus manos agregó un emoji de una pequeña planta verde, un emblema asociado a la vida, el crecimiento y la esperanza. El gesto no pasó inadvertido y muchos lo leyeron como un mensaje alentador en un contexto de incertidumbre.

El posteo lo musicalizó con la canción Follow God de Kanye West, un recurso que refuerza un clima íntimo y posiblemente reflexivo.

“Padre, me estiro. Estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien”, reza una estrofa del tema, cuyo título, traducido al español, es Sigue a Dios.

La historia que compartió Hans Petersen, en medio del incierto estado de salud de su padre.

La actitud de Christian Petersen que habría molestado a sus compañeros

En las últimas horas, los guías que acompañaron a Petersen en la excursión al volcán Lanín decidieron romper el silencio.

A través de un comunicado, dieron su versión y explicaron qué sucedió con el chef en la travesía y un detalle generó asombro en las redes. “Al llegar al refugio compartió con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto”, deslizaron.

En el texto aclararon que la actitud de Petersen se volvió extraña durante la medianoche: “Cerca de las 00 se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo. Tras dialogar con él de manera normal y sin inconvenientes, se decidió que descendiera. Descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañado por un miembro del equipo”.

Por último, confirmaron que tuvo que interceder una fuerza de seguridad. “Alrededor de las 4 se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación. Aproximadamente dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería“, cerraron.