Gago también fracasó en México y sus hinchas le piden que se vaya

Gago no pudo mejorar su versión en México y quedó afuera de los playoffs.

El empate 1 a 1 entre Necaxa y Mazatlán definió la suerte del equipo de Fernando Gago, que no pudo meterse en los playoffs del Torneo Apertura mexicano y despertó la bronca de los hinchas con el entrenador argentino que sumó un nuevo fracaso en 2025, después de quedar afuera del repechaje de la Libertadores con Boca e irse despedido tras perder el superclásico.

La revancha le llegó rápido a Gago tras salir del "xeneize", pero lejos estuvo de relanzar su carrera. En el semestre no estuvo a la altura con su equipo y los resultados fueron pobrísimos, coronando con la no clasificación a la postemporada.

Cinco victorias, seis empates y nueve derrotas es la cosecha del técnico argentino que, todos entienden, dejará su cargo.

