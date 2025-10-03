Atraparon al “Dealer de la motito” en su departamento en pleno centro

Un hombre de 41 años acusado de comercializar cocaína bajo la modalidad “delivery” fue aprehendido en las últimas horas por personal policial tras un allanamiento en un departamento de la avenida Colón.

El mes pasado y a partir de información obtenida por el grupo operativo de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas se comenzó a investigar la venta de cocaína que llevaba adelante un sujeto en el centro de la ciudad. Como dato singular, se estableció que de acuerdo a la distancia de los lugares acordados para la venta, iba a pie o una moto de baja cilindrada.

Tras el aval de la Justicia de Garantías se hizo efectivo el allanamiento del departamento ubicado en Colón al 2600 donde aprehendieron al imputado y secuestraron clorhidrato de cocaína fraccionado, otra cantidad sin fraccionar, balanzas de precisión, celulares, dinero en efectivo y otros elementos relacionados con el hecho que se investiga.

Tiene 41 años.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y este viernes será trasladado a Tribunales para declarar ante los fiscales Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi.