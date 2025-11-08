Insólito: asesinaron a un adolescente y lo despidieron prendiendo fuego su moto en el cementerio para despedirlo

El asesinato ocurrió en La Plata y sus amigos lo despidieron en el cementerio.

Un episodio insólito sacudió al Cementerio de La Plata durante el entierro de Tiziano Benjamín Videla, el adolescente de 15 años que murió tras recibir dos disparos. En medio del funeral, un grupo de allegados arrojó una moto sobre su tumba y la incendió, en un ritual que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

Según medios locales, los presentes llegaron en una caravana de unas veinte motos, haciendo contraexplosiones con los escapes, bocinazos y disparos al aire como parte de un “ritual tumbero” de despedida. En ese clima, una de las motos fue depositada junto a la lápida y prendida fuego.

Las imágenes muestran el rodado envuelto en llamas mientras suena música de fondo y varias personas bailan alrededor. El vehículo se consumió por completo bajo un árbol y a pocos metros de otras sepulturas, confirmaron trabajadores del cementerio al medio Nova.

El personal del predio señaló que no es inusual hallar velas, muñecos u otros objetos vinculados a distintos rituales, pero remarcaron que jamás habían presenciado algo de esta magnitud dentro del cementerio.