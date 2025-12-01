Arrancó diciembre: cómo cerró la cotización del dólar en el primer día hábil

Después de una suba de apenas $6,5 (0,5%), el dólar oficial comenzó diciembre con cierta estabilidad y este lunes 1 cerró a $1.451,50. De esta manera, la brecha contra el techo de la banda cambiaria está en torno al 4%.

En la última semana de noviembre, el mayorista subió $26,5, por encima de los $22 de la semana anterior, mientras que en lo que va de 2025 acumula un alza del 40,7%.

Asimismo, dentro de lo que es tipo de cambio minorista oficial, en el Banco Nación se consiguió a $1.425 para la venta y a $1.475 para la compra, mientras que el promedio que realiza en Banco Central de la República Argentina (Bcra) de las principales entidades bancarias lo establece en $1.475,07.

A su vez, dentro de los paralelos, el MEP cae 0,2% a $1.472,95 y el CCL pierde 1,7% a $1.493,44, mientras las brechas tocan mínimos de un mes. A contramano, el blue subió y se ubicó en $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta.