Arrancó diciembre: cómo cerró la cotización del dólar en el primer día hábil
El tipo de cambio inició diciembre sin sobresaltos. Cómo quedaron las cotizaciones.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de una suba de apenas $6,5 (0,5%), el dólar oficial comenzó diciembre con cierta estabilidad y este lunes 1 cerró a $1.451,50. De esta manera, la brecha contra el techo de la banda cambiaria está en torno al 4%.
En la última semana de noviembre, el mayorista subió $26,5, por encima de los $22 de la semana anterior, mientras que en lo que va de 2025 acumula un alza del 40,7%.
Asimismo, dentro de lo que es tipo de cambio minorista oficial, en el Banco Nación se consiguió a $1.425 para la venta y a $1.475 para la compra, mientras que el promedio que realiza en Banco Central de la República Argentina (Bcra) de las principales entidades bancarias lo establece en $1.475,07.
A su vez, dentro de los paralelos, el MEP cae 0,2% a $1.472,95 y el CCL pierde 1,7% a $1.493,44, mientras las brechas tocan mínimos de un mes. A contramano, el blue subió y se ubicó en $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta.
