Uno de los ídolos modernos de Racing se va del club

El capitán del Racing de Costas campeón de la Sudamericana. Seis títulos con la "academia" y un recuerdo imborrable en su gente.

El arquero Gabriel Arias, de 38 años, uno de los referentes de Racing en los últimos años, decidió no renovar su vínculo contractual con la institución de Avellaneda y seguirá su carrera profesional en otro club tras siete años y medio defendiendo los colores albicelestes.

El partido ante Tigre será el último de Arias frente a los hinchas académicos en el Cilindro de Avellaneda, ya que en caso de avanzar de ronda Racing jugará la semifinal ante Boca en la Bombonera, mientras que una hipotética final será en un escenario neutral.

Gabriel Airas llegó a Racing a mediados de 2018 y a partir de ahí se metió en la historia grande del arco académico, entre los que se destacan Agustín Cejas, Ubaldo Fillol, Sebastian Saja y Gustavo Campagnuolo. Desde su llegada a la Academia Arias cosechó seis títulos: Superliga 2018/19, Trofeo de Campeones 2019, Trofeo de Campeones 2022, Supercopa Internacional 2023, Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

El nacionalizado chileno perdió terreno en el arco de Racing hace unos meses luego de algunos errores puntuales que lo pusieron en el ojo de la tormenta y por los cuáles el suplente Facundo Cambeses tomó la titularidad, mostró seguridad y se terminó quedando con el puesto.

Gabriel Arias ya le transmitió a la dirigencia albiceleste, encabezada por Diego Milito, y al técnico Gustavo Costas su decisión de irse del club con el pase en su poder una vez que termine la presente temporada, a pesar que la Academia le ofreció de contar con sus servicios hasta diciembre de 2026. La intención de Arias es poder terminar su carrera teniendo minutos en cancha, algo que no pasará en Racing por el buen momento profesional que transita Facundo Cambeses.

Desde que Gabriel Arias llegó a Racing a mediados de 2018 disputó un total de 254 partidos, con 124 triunfos, 70 empates y 60 derrotas, recibió 246 goles y cosechó 101 vallas invictas. Además ganó seis títulos y tuvo la chance de ser el arquero del seleccionado chileno.

