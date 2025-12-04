El Municipio podrá pagar sueldos docentes con fondos afectados ante el incumplimiento de Nación y Provincia

En una decisión que expone tanto la delicada situación que atraviesan las cuentas municipales como el incumplimiento de Nación y Provincia del Convenio Tripartito mediante el cual deben financiar la educación municipal, el Concejo Deliberante aprobó este jueves que el Municipio pueda utilizar fondos afectados para el pago de salarios docentes y otros gastos asociados a la Secretaría de Educación.

En concreto, por unanimidad los concejales convalidaron el Decreto 2493/25 del intendente Guillermo Montenegro, a través del cual se desafectan hasta el 31 de diciembre los fondos específicos afectados por ordenanza, en los casos en que mantengan saldos acumulados. Esto implica que el Ejecutivo podrá echar mano a aquellos recursos de este tipo donde existan ingresos que aún no hayan sido ejecutados.

“Esta medida busca preservar la solvencia del Municipio y asegurar la continuidad de las políticas públicas educativas, y la presente desafectación no afecta compromisos asumidos ni deudas con los respectivos proveedores ni el cumplimiento de los programas previstos en ejecución, asegurando la continuidad de las acciones en desarrollo y la preservación de los derechos de terceros”, aclaró el Municipio.

Durante el debate en la sesión, ninguno integrante del oficialismo defendió la medida, mientras que la oposición manifestó su abstención. "El intendente no está haciendo una buena administración de los recursos, llegar a esta situación significa una falta de previsión total. Hubo pérdida de oportunidades recaudatorias, donde el Municipio se ve perjudicado por falta de gestión, pero entendemos la importancia de contar con los recursos para el pago de salarios", expuso Virginia Sívori, de Unión por la Patria. Tanto su bloque como Acción Marplatense y el Frente Renovador se abstuvieron.

El Concejo Deliberante autorizó la desafectación de los fondos ante el incumplimiento de Nación y Provincia.

La postura del gobierno contradice lo que públicamente expresó en diversos momentos el propio intendente Montenegro, sobre la definición férrea de no disponer de fondos afectados para pagar gastos corrientes.

La medida expone la frágil situación financiera que atraviesa la Municipalidad y que generó el pago desdoblado de una parte de los salarios de octubre. La preocupación aumenta de cara a las obligaciones que tendrá el Municipio en diciembre, con el pago del medio aguinaldo.

En el mensaje elevado a los concejales, el gobierno reconoció una situación que se viene complejizando en el último tiempo pero que no estaba siendo puesta en superficie: la falta de cumplimiento de Nación y Provincia del Convenio Tripartito a partir del cual ambas jurisdicciones se hacen cargo de financiar el sistema educativo municipal.

Si bien no hay suficiente información oficial al respecto, en principio la Provincia adeudaría al menos dos años de recursos y Nación posiblemente hasta tres. Se calcula que el monto adeudado ascendería a unos 10 mil millones de pesos, el equivalente a tres meses de funcionamiento de la Secretaría. El sistema se financia a través de un convenio marco que luego requiere un convenio específico anual, por el cual ambas administraciones giran los recursos a año vencido, aunque las versiones sobre las responsabilidades también son confusas.

Martinelli nunca presentó el informe que le habían solicitado los concejales.

Un informe ausente

Durante el tratamiento en comisión y por propuesta del kirchnerismo, los concejales aprobaron el pedido de un informe al secretario de Legal, Técnico y Hacienda, Mauro Martinelli, para obtener precisiones sobre los fondos que en concreto se utilizarán para el pago de salarios docentes. Sin embargo, el reporte oficial nunca apareció, lo que generó el cuestionamiento de Sívori: "no obtuvimos respuesta, no sabemos cuáles son los fondos", dijo. En similar sentido se expresó el presidente del bloque de Acción Marplatense, Horacio Taccone.

Por su incidencia, se especula que algunos de los fondos alcanzados sería la Tasa Vial, creada en 2024 y a través de la cual se cobra un gravamen por la carga e combustibles líquido, destinado originalmente para el mantenimiento de la red vial. Algo similar podría suceder con el Fondo de Promoción Turística, cuyo nombre expone claramente su objetivo y que surge de un pago extra del 10% sobre el monto de la Tasa de Inspección en Seguridad e Higiene que abonan comercios e industrias. En ese marco, en la última reunión del directorio del Emturyc, empresarios manifestaron su rechazo a la posibilidad que los fondos para promocionar el turismo se usen para otro fin.