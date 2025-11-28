Aguinaldo diciembre 2025: cuándo se paga y cómo se calcula la segunda cuota

La segunda cuota del medio aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), debe ser abonada antes del 18 de diciembre de 2025, aunque el plazo puede extenderse hasta el 23 de diciembre de ese año. Este pago corresponde a un salario extra que se entrega en dos partes: una en junio y otra en diciembre.

El monto de cada medio aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual obtenida durante el semestre correspondiente, incluyendo horas extras y excluyendo conceptos no remunerativos. Este cálculo se aplica tanto a empleados registrados del sector público como privado.

El aguinaldo debería pagarse a más tardar el 23 de diciembre.

En diciembre de 2025, los trabajadores en relación de dependencia recibirán esta segunda cuota junto con su salario mensual. Para conocer las fechas específicas de cobro, los beneficiarios deben consultar el cronograma oficial que se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Es importante señalar que existen ciertos requisitos para acceder al SAC, por lo que no todos los trabajadores están incluidos en este beneficio, aunque estos criterios no han sido detallados.

Por otra parte, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,34% en los haberes previsionales para jubilados y pensionados. Esta actualización se basa en un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre del 2,3%.