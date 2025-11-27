El dólar oficial cayó tras cinco días al alza: cómo cerró este jueves 27 de noviembre

El dólar oficial cayó este jueves tras registrar cinco subas al hilo y luego de una licitación clave del Tesoro. Cabe resaltar, sin embargo, que la divisa norteamericana operó de forma limitada por el feriado de Estados Unidos debido al Día de Acción de Gracias.

Así, el dólar mayorista cerró en $1.441,00/$1.450,00 por unidad, $3,5 debajo del cierre previo. Con solo una rueda por delante para terminar esta semana, el tipo de cambio mayorista acumula una suba de $25 en línea con los $22 registrado en la semana anterior.

En ese marco, el dólar minorista cotiza a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa se ubica en $1.425,20 para la compra y a $1.477,12 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta. El tipo de cambio informal cayó $10 con respecto al miércoles y acumula dos jornadas consecutivas a la baja. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en terreno negativo.

El dólar CCL cotiza a $1.526,48 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en 5,3%. El dólar MEP abre a $1.479,99 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.523,1.