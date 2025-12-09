Osse fijó el primer aumento del 2026: cuánto aumenta la tarifa de agua en Mar del Plata

La empresa municipal Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) estableció el primer aumento en la tarifa de agua para el 2026, en el marco de las actualizaciones que realiza cada dos meses.

De acuerdo a la resolución 769/2025 a la que tuvo acceso 0223, para el bimestre enero - febrero del año que viene se aplicará una actualización del 4,30% en las facturas del servicio sanitario de agua, cloacas y pluviales. De esta manera, los usuarios residenciales verán un nuevo ajuste que se implementará en las cuotas 1° y 2° del 2026.

Se trata del primer aumento que definió la empresa que conduce Carlos Katz después de aplicar una adecuación tarifaria del 4,54% para el último bimestre del 2025.

Osse remarcó que la decisión de aplicar la actualización es “para cumplir con el objetivo de recaudación propuesto”, una facultad habilitada por el Concejo Deliberante, que autorizó la aplicación de una fórmula de indexación que fue estrenada en 2024 y sigue vigente vigente en 2025.

Se trata del Coeficiente C, que combina diferentes variables vinculadas al costo del servicio, siempre en base a datos oficiales del Indec. El 45% está determinado por el Índice Nivel General de Salarios, el 35% por el Índice de Precios Mayoristas, el 10% por el mismo ítem general anterior pero en lo específico del capítulo Manufacturas y Fuerza Motriz; y el restante 10% por el ítem Instalaciones Sanitarias del Índice de la construcción.