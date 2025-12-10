Por debajo del oficial: subió el dólar blue y alcanzó su mayor valor en tres semanas

Hoy el dólar blue se ubicó en $1.430 para la compra y en $1.450 para la venta.

El dólar oficial el 10 de diciembre retrocedió, pero sigue por encima del blue desde hace más de dos semanas. Por el contrario, el dólar blue subió hoy y alcanzó su mayor valor en tres semanas.

La atención de la jornada se centró en el precio de corte del Bonar 2029N, una clave para la estrategia de financiamiento del gobierno de Javier Milei.

A cuánto está el dólar oficial hoy

En la jornada del 10 de diciembre el dólar oficial cerró a $1410 para la compra y a $1460 para la venta. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar oficial cerró en $1.437,5.

A cuánto está el dólar blue hoy

En la jornada del 10 de diciembre el dólar blue se ubicó en $1.430 para la compra y en $1.450 para la venta.

A cuánto está el dólar CCL (Contado Con Liquidación) hoy

Este miércoles 10 de diciembre el dólar CCL cotiza a $1.499,61 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,4%.

A cuánto está el dólar MEP hoy

Este miércoles 10 de diciembre el dólar MEP opera a $1.471,85 y la brecha con el dólar oficial es de 2,5%.