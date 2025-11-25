El dólar oficial trepó casi $60 y tocó máximos desde inicios de noviembre: a cuánto cerró este martes

Después del fin de semana largo de noviembre, el dólar oficial trepó casi $60 en cuatro ruedas en el segmento mayorista y tocó máximos desde inicios de noviembre ante la sostenida baja de tasas.

El tipo de cambio mayorista avanzó $22,5 hasta los $1.447,5 este martes y mantiene una distancia de más del 4,2% con el techo de la banda.

El dólar minorista cerró a $1.420,51 para la compra y $1.471,87 para la venta, según el promedio de entidades financieras publicado por el BCRA, lo que implica un aumento semanal de 2,6%. En tanto, en el Banco Nación (BNA), la divisa norteamericana cerró a $1.420 para la compra y a $1.470 para la venta, una suba de 1,4% desde la última rueda de la semana pasada.

Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.911.

El dólar blue cerró a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta.

Entre financieros, el dólar MEP escala 1% a $1.474,8, al tiempo que el contado con liquidación (CCL) trepa 0,5% a $1.516,75.

En el mercado informal, el dólar blue subió a $35 y cerró a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.513.