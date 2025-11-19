El dólar blue se sostuvo y cerró al mismo nivel que el billete en el Banco Nación

El dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta este miércoles, al igual que ya lo había hecho la jornada anterior, según los operadores de la city. Así, el tipo de cambio informal finalizó la rueda al mismo nivel que el billete en el Banco Nación (BNA) y redujo la brecha con el dólar mayorista a 1,67%.

Por su lado, en el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.406,5, mientras que el CCL opera en $1.475,7 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%.

En tanto, el dólar MEP cotiza a $1.440,81 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2,4%, y el dólar tarjeta o turista, equivalente al oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

Además, el dólar cripto cotiza a $1.470,09 y Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los U$S88.885,95, según Binance.