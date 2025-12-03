El dólar oficial cayó por primera vez en cuatro jornadas: a cuánto cerró este miércoles

El dólar mayorista cayó $2 a $1.453,00 y se mantuvo 4,1% del techo de la banda cambiaria del Banco Central (Bcra), actualmente ubicada en $1.512,5. En ese marco, los dólares paralelos acompañaron la tendencia y operaron con bajas.

El tipo de cambio minorista cerró en el Banco Nación (BNA) a $1.430 para la compra y a $1.480 para la venta. En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Bcra, la divisa cotiza a $1.424,11 para la compra y a $1.474,99 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cayó $5 y cerró en $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta.

El dólar CCL cotiza a $1.515,04 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,4%. El dólar MEP opera a $1.473,02 y la brecha con el dólar oficial es de 1,5%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.924. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.500.