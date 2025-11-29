La marcha de Quilmes no se detiene y se sacó de encima a un rival histórico

No baja la guardia, no se conforma, no se relaja y sigue. Quilmes ratifica partido a partido de qué está hecho y que tiene un objetivo claro en esta nueva temporada de la Liga Argentina. El conjunto de Javier Bianchelli tenía una prueba de fuego ante Pico de La Pampa, un rival histórico y también candidato a pelear arriba, tuvo que revertir el resultado y consiguió el sexto triunfo en fila.

Era el partido más atrayente de la jornada por tratarse no solamente del enfrentamiento entre dos candidatos, sino por ser un duelo con mucha historia en nuestra liga. Y desde el vamos no defraudaron. Porque Pico salió decidido y con el respaldo de la efectividad desde el perímetro fue el que tomó el liderazgo en el marcador. Si bien con el correr del parcial sus guarismos se nivelaron, el Decano tuvo el control emocional del juego ya que también sacó una leve ventaja en el poste bajo y a Quilmes le costó. El ingreso de Juane De La Fuente no impactó como otras veces (mérito de la defensa pampena) y se fueron al primer descanso 22 a 17 arriba los dirigidos por Morla.

Quilmes comprendió que tenía que dar un plus y salió a darlo todo. La ficha estuvo en el juego colectivo para la culminación con Moore y el extranjero facturó todos los puntos del parcial de 8 a 0 para el dueño de casa, obligando a la banca visitante a pedir tiempo muerto. Pero tampoco así Pico pudo pararlo a Moore, que estiró su buen momento con 4 puntos más y se fue a descansar ovacionado. Recién a falta de 3.41 el de La Pampa quebró el maleficio con un triple de Mainoldi (primera conversión en el cuarto) y como pudo se sostuvo en pie ante el cimbronazo local. El primer tiempo se cerró 39 a 32 para Quilmes y a pesar del resultado, fue lo mejor que le pudo pasar al visitante para barajar y dar de nuevo.

El tercero lo vio a Quilmes en la misma sintonía, pero con otras armas además de Moore; ya que corrigió su magro porcentaje de tres puntos (1 de 9) del primer tiempo y facturó seis conversiones desde los 6.75 en forma consecutiva para confirmar su liderazgo en el electrónico, pero no de manera exuberante. Ocurrió también que el cuarto de Pico FC no fue para nada malo, ya que de la mano de Sánchez y del siempre rendidor Mosley anotó 22 para seguir en partido. El cuarto terminó 63 a 54 arriba el marplatense.

Y Pico reaccionó. De la mano de Mosley con un triple al filo de los 24, otro de Peyronnet y dobles de Mainoldi y Barbera se puso a cuatro puntos a menos de cuatro minutos para el final: paridad total. El epílogo era una de suspenso y había que tomar decisiones. Fue ahí cuando Bianchelli, que se guardó la mejor carta para el final, mandó al campo a De la Fuente y le dijo "entras a ganarlo". Pleno total: ráfaga de "juane" y sexto triunfo al hilo para el tricolor que así se mantiene como el único invicto de la competencia.

