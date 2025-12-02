Tremendo: un joven les limpió la camioneta, no les gustó el trabajo y le pegaron un balazo

Un joven estudiante vivió un dramático momento cuando dos hermanos se presentaron en su casa a exigir la devolución de dinero por un trabajo que consideraban "mal hecho". El grave episodio ocurrió a plena luz del día y por fortuna no terminó en tragedia, aunque los hombres le dispararon a la víctima sin llegar a lesionarla.

El damnificado, de 26 años, se dedica a realizar trabajos de estética vehicular en un taller que tiene en su vivienda sobre calle Camino del Inca, en Santiago del Estero. Según consta en su denuncia, los acusados, de apellido Ríos, lo habían contratado el jueves anterior para que hiciera una limpieza a su camioneta Ford Ranger. Una vez finalizado el trabajo, el muchacho les cobró $150.000, dinero que ellos pagaron sin objeciones.

El proyectil impactó en el baúl del auto que estaba estacionado.

Los hermanos Ríos regresaron cuatro días más tarde para exigirle la devolución de la plata, argumentando que el trabajo de limpieza estaba "mal hecho". El joven les manifestó que no podía regresarles el dinero, pero ante la insistencia de los acusados que estaban "pesados", les entregó $40.000 en efectivo, y se retiraron del inmueble.

La víctima pensó que la situación había terminado, pero los agresores regresaron casi de inmediato. Desde el interior de su camioneta, le realizaron un tiro con un rifle de aire comprimido, cuyo proyectil impactó en el baúl de su automóvil que estaba estacionado, causándole daños. El fiscal Ángel Belluomini dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones para un relevamiento de cámaras de seguridad.