La carrera corta de la UNMDP que se hace en 2 años y tiene amplia salida laboral

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Poco se habla de las tecnicaturas universitarias breves que constituyen una valiosa herramienta para los jóvenes que terminan sus estudios secundarios y deben insertarse rápidamente en el mundo laboral. En esta línea, la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) ofrece una gran variedad de opciones.

Una de ellas es la Tecnicatura Universitaria en Industrias de Bebidas, que tiene una carga horaria total de 1600 horas entre teóricos y prácticos. Se hace en 2 años, tiene amplia salida laboral y se dicta en la Facultad de Ciencias Agrarias.

A qué te habilita el título de Técnico Universitario en Industrias de Bebidas

Un egresado de la Tecnicatura Universitaria en Industrias de Bebidas puede:

Colaborar, participar, ejecutar, tomar decisiones operativas y supervisar operaciones y procesos de industrialización de bebidas bajo la supervisión del Ingeniero, el Licenciado en Alimentos o el profesional competente.

bajo la supervisión del Ingeniero, el Licenciado en Alimentos o el profesional competente. Realizar tareas de laboratorio que impliquen la replicación de protocolos de análisis físicos, químicos, sensoriales y microbiológicos de materias primas, insumos, materiales y productos terminados.

de análisis físicos, químicos, sensoriales y microbiológicos de materias primas, insumos, materiales y productos terminados. Controlar parámetros vinculados con los procesos y operar en función del diagnóstico realizado por el profesional responsable.

vinculados con los procesos y operar en función del diagnóstico realizado por el profesional responsable. Sistematizar e interpretar la información generada o recabada en la cadena productiva de bebidas , tomando como base el marco regulatorio vigente.

generada o recabada , tomando como base el vigente. Participar en la ejecución de programas de seguridad, higiene y medioambiente en torno a la industria de bebidas.

en torno a la industria de bebidas. Participar en equipos interdisciplinarios que elaboran y ejecutan proyectos de trabajo o investigación

Las Tecnicaturas con más inscriptos este año

Un informe de la Secretaría Académica de la UNMDP ubicó a la Facultad de Humanidades en el primer lugar del ranking de inscripciones, reuniendo a 6.752 estudiantes. Esta cifra fue, sin lugar a dudas, potenciada por la carrera a distancia de Bibliotecario Escolar que recibió más de 4 mil solicitudes.

Las Tecnicaturas no se quedan atrás y se fortalecen día tras día. Con casi 3000 nuevos inscriptos, las más populares fueron Comercio Exterior y Comunicación Audiovisual, seguidas de Ciencia de Datos y Producciones Vegetales Intensivas.