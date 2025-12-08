Angustia total en Necochea: un joven intentó cruzar a nado el río Quequén y desapareció
Horas dramáticas se viven en Necochea en torno a la familia y amigos de un joven de 18 años que es buscado intensamente tras ingresar a nadar al río Quequén.
Horas de angustia se viven en Necochea y en Quequén a partir de la desaparición de un joven de 18 años que ingresó al río este domingo a última hora de la tarde y desapareció. Tras un inicio de búsqueda en toda la zona lindera a la terminal de ómnibus necochense, los rastrillajes se ampliaron este lunes desde el amanecer.
El joven fue identificado como Gonzalo Ferloni y su familia se expresó por redes sociales en el marco de una gran conmoción.
De acuerdo a testimonios recabados por los efectivos de la comisaría segunda de Quequén que coordinan las actuaciones de búsqueda junto a personal de fuerzas de rescate; Ferloni se metió al agua con intenciones de cruzar el río.
El objetivo del adolescente era nadar desde la costa de Quequén con la intención de llegar a la orilla de Necochea, pero no logró completar el cruce y fue perdido de vista.
Aunque las autoridades fueron notificadas de inmediato y se activó el protocolo de emergencia, las horas pasaron y Ferloni no fue hallado al menos hasta horas de la tarde d eeste lunes.
En el operativo para dar con el joven trabaja Prefectura Naval Argentina con gomones, buzos y una moto de agua. Además se abocaron a la búsqueda los bomberos de Necochea e integrantes del área defensa civil.
