Aldosivi comenzó con el rearmado y despidió a dos de los héroes del ascenso

El saludo en redes sociales, fue la oficialización de un rumor que había tomado fuerza en las últimas horas. Querido por los hinchas y con sentido de pertenencia, Ignacio Guerrico se va de Aldosivi después de dos años en los que se convirtió en uno de los referentes del plantel que logró el ascenso y que luchó para conseguir el objetivo de mantener la categoría en Primera División. También despidió a Marcelo Esponda.

No es fácil tomar decisiones, pero para eso están los técnicos y los dirigentes. Por gustos, por necesidad o por elección, es obligatorio dejar el corazón de lado y definir por cuestiones futbolísticas el futuro. A "Nacho" Guerrico lo quieren todos, pero se apuntaba a otra idea y, por eso, se le abrieron las puertas para que busque un nuevo camino.

"Gracias Nacho Guerrico por vestir esta camiseta con tanta pasión durante estos dos años. En el campeonato por el ascenso, en la final y en Primera, siempre estuviste a la altura. Tus dos asistencias inolvidables en la final 💚. Hasta la próxima Nacho. Todos los éxitos en lo que venga", rezó el comunicado que se completó con los partidos jugados en estas temporadas.

El lateral fue fija en el Nacional, comenzó de titular en Primera y después perdió el lugar entre los once con Fernando Román. Su entrega, su compromiso y sus trepadas por izquierda lo pusieron en un alto lugar de consideración para la gente. Encima, la rompió en la final contra San Martín de Tucumán con los dos pases que terminaron en los goles que llevaron al "Tiburón" al ascenso.

En el caso de Marcelo Esponda, una lesión en el arranque de la temporada le impidió tener la continuidad que esperaba, pero así y todo sumó 16 partidos en Primera División y regresa a Newell´s Old Boys, el club dueño de su pase. El mediocampista sufrió una fractura en abril que le demandó más de tres meses de recuperación. Se va del "tiburón" con 48 partidos en sus espaldas.

